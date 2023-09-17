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Гильермо Абаскаль: «Если бы я не работал над завершением атак, был бы глупцом. Иногда форвардам не везет»

Гильермо Абаскаль: «Если бы я не работал над завершением атак, был бы глупцом. Иногда форвардам не везет»

Главный тренер красно-белых выразил мнение после матча с «Сочи» (1:0) в Мир РПЛ. — Вы понимаете, что нужно работать над реализацией моментов? Ведь сегодня могли и проиграть.

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