Ura.ru: в тюменских школах замерзают дети

Жители Тюмени жалуются на холод в школах. Об этом сообщает издание Ura.ru. Так, в беседе со СМИ родительница ученика из школы №25 отметила, что в школе, где учится ее сын, холодно, но детям не дают как следует одеться.
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