Бои на нескольких фронтах, новая линия фронта: последние новости спецоперации на 3 ноября 2024 года, карта боевых действий на Украине, успехи на ключевых направлениях

Фото © РИА Новости / Евгений Биятов На фоне продолжающихся боевых действий на Украине, 3 ноября 2024 года появились новые сводки с различных направлений линии соприкосновения, в том числе на курском, харьковском, боровском, лиманском, покровском и других направлениях.