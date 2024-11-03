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Мировое обозрение

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Бои на нескольких фронтах, новая линия фронта: последние новости спецоперации на 3 ноября 2024 года, карта боевых действий на Украине, успехи на ключевых направлениях

Бои на нескольких фронтах, новая линия фронта: последние новости спецоперации на 3 ноября 2024 года, карта боевых действий на Украине, успехи на ключевых направлениях

Фото © РИА Новости / Евгений Биятов На фоне продолжающихся боевых действий на Украине, 3 ноября 2024 года появились новые сводки с различных направлений линии соприкосновения, в том числе на курском, харьковском, боровском, лиманском, покровском и других направлениях.

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