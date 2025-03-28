Операторы группы «Омерзительная восьмерка» разгромили ВСУ в Курской области и ликвидировали свыше 200 единиц украинской бронетехники при помощи FPV-дронов линейки «Ключ» в Курской области с начала вторжения противника в регион.
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