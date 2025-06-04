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Царьград

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«Мир танков» под запретом: студию «Леста» внесут в список экстремистских организациий

«Мир танков» под запретом: студию «Леста» внесут в список экстремистских организациий

Решение вынес Таганский суд Москвы по административному иску Генпрокуратуры России.В Москве вынесено резонансное судебное решение: компания «Леста» – издатель популярных онлайн-игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz из России – признана экстремистской.

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