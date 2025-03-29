Поздравил воспитанников клуба с юбилеем и выразил слова благодарности за труд, за творчество и мастерство мэр города Сергей Егоров 👏.
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Поздравил воспитанников клуба с юбилеем и выразил слова благодарности за труд, за творчество и мастерство мэр города Сергей Егоров 👏.