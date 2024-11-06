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62ИНФО | Новости Рязани

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Рост цен на масло не превысит инфляцию 2024 года

Рост цен на масло не превысит инфляцию 2024 года

По словам Белова, в 2025 году стоит ждать роста цен на логистику, электроэнергию. В 2024 году себестоимость масла выросла на 19%, цены на сырое молоко в сентябре выросли на 22%, зарплаты за два года выросли на 40%.

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