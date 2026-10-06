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62ИНФО | Новости Рязани

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С начала года в Рязанском кардиодиспансере провели 137 радиочастотных абляций

С начала года в Рязанском кардиодиспансере провели 137 радиочастотных абляций

За 9 месяцев текущего года специалисты медучреждения 137 раз провели радиочастотные абляции – за весь прошлый год было проведено 185 РЧА.

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