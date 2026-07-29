Путин отметил вклад Токаева в развитие фиджитал-движения и Игр будущего

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев внес значимый вклад в развитие фиджитал-движения и Игр будущего, отметил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".
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