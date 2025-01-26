Питер Уиндзор о шансах на доминирование Хэмилтона: «в «Феррари» ситуация будет другой, потому что Леклер – это не Боттас»

Журналист, а в прошлом менеджер команд «Формулы-1» считает, что в «Феррари» Льюис Хэмилтон не будет смотреться столь же уверенно и доминировать, как он делал это в «Мерседесе», выступая вместе с Валттери Боттасом.
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