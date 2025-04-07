В Смоленске поисковики объяснили, как помочь потервяшимся детям

Смоленские спасатели перечислили основные правила помощи потерявшимся детям Представители поисково-спасательного отряда «Сальвар» рассказали, как вести себя взрослым, если они заметили ребенка без присмотра.
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