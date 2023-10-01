Прогноз астролога Константина Дарагана: какой будет Россия до 2040 года Елена ГалицкаяАстролог Константин Дараган представил свой уникальный прогноз, охватывающий множество аспектов будущего России до 2040 года.
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