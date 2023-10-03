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В Нижегородском детсаду разгорелся скандал из-за интимных фото заведующей

Заведующая детсадом в Кулебаках потеряла работу после того, как ее интимные фото опубликовала в соцсетях жена любовника, пишет телеграм-канал Ni Mash.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитееко
Что тут скажешь, изменять не хорошо. Компромат надо удалять. При чем здесь её работа мне совсем непонятно. Она что свои фото в дет саду развешивала? Видимо нет, тогда при чем здесь это..
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17 час.
ВВ
Василий Васечкин
Получается что можно отголожопить любого госсотрудника опубликовав фото дабы лишить работы ... С кого начнём тогда ? Есть избирком и ЦБ
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16 час.

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