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АБР: лучший способ трансформации рынка банковского страхования — саморегулирование

Трансформация банкострахования и выведение его на новый уровень станет основной темой круглого стола «Банкострахование и страхование жизни: развитие в новых условиях регулирования», который пройдет в рамках XVIII Международного банковского форума.

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