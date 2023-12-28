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Царьград

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Солдаты ВСУ подхватили “Катюшу”, спетую русскими бойцами

Солдаты ВСУ подхватили “Катюшу”, спетую русскими бойцами

В Сети появилась видеозапись, на которой слышно, как солдаты ВСУ совместно с русскими бойцами поют "Катюшу"Военный эксперт Владислав Шурыгин опубликовал видеозапись, на которой можно услышать, как солдаты украинских военных сил подхватили начатую русскими военными легендарную песню "Катюша".

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Если так близко находятся друг от друга, тем более в лесу, почему хохлы не идут сдаваться? Или им не терпится задвухсотиться поскорее? За что умирать, за Зе и его команду евреев, что разворовывают всё и вся на Украине?
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17 час.
ИП
Игорь Петров
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44 мин.

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