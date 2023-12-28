В Сети появилась видеозапись, на которой слышно, как солдаты ВСУ совместно с русскими бойцами поют "Катюшу"Военный эксперт Владислав Шурыгин опубликовал видеозапись, на которой можно услышать, как солдаты украинских военных сил подхватили начатую русскими военными легендарную песню "Катюша".
Солдаты ВСУ подхватили “Катюшу”, спетую русскими бойцами
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Если так близко находятся друг от друга, тем более в лесу, почему хохлы не идут сдаваться? Или им не терпится задвухсотиться поскорее? За что умирать, за Зе и его команду евреев, что разворовывают всё и вся на Украине?
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17 час.
ИП
Игорь Петров
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44 мин.
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