Солдаты ВСУ подхватили “Катюшу”, спетую русскими бойцами

ИМ

Ильдус Мамлеев

Если так близко находятся друг от друга, тем более в лесу, почему хохлы не идут сдаваться? Или им не терпится задвухсотиться поскорее? За что умирать, за Зе и его команду евреев, что разворовывают всё и вся на Украине?