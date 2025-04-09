Vampire Survivors не получит кросс-сохранение на PlayStation из-за юридических проблем с So...

Vampire Survivors не получит кросс-сохранение на PlayStation из-за юридических проблем с SonyНедавно разработчики Vampire Survivors из студии Poncle объявили, что игра получит кросс-сохранение на всех платформах, что позволит игрокам использовать свои сохранения, где бы они ни играли.
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