Судебные приставы арестовали активы холдинга "Макфа" на 100 триллионов рублей

Предприятия продолжат работать в обычном режиме, дефицита муки и макарон бояться не стоитАрест на активы крупного производителя муки и макарон, холдинга "Макфа", наложили в ночь на 1 апреля судебные приставы.
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