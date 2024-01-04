«Была бы беда». Петарда едва не привела к пожару в доме во Владивостоке

На улице Надибаидзе во Владивостоке произошел инцидент, едва не закончившийся трагедией. Неизвестные бросили петарду, которая прилетела в окно частного дома, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал novosti_primorye1.
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