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«Была бы беда». Петарда едва не привела к пожару в доме во Владивостоке

«Была бы беда». Петарда едва не привела к пожару в доме во Владивостоке

На улице Надибаидзе во Владивостоке произошел инцидент, едва не закончившийся трагедией. Неизвестные бросили петарду, которая прилетела в окно частного дома, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал novosti_primorye1.

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