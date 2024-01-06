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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крис Пол получил перелом, когда пытался взять подбор

Крис Пол получил перелом, когда пытался взять подбор

Разыгрывающий «Голден Стэйт» травмировался по ходу третьей четверти победного матча с «Детройтом» (113:109) в пятницу.

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