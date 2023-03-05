«Верны себе, преданы вам!»: женский «Зенит» посвятил баннер болельщикам

Главный тренер футбольной команды Ольга Порядина отметила важность поддержки фанатов в новом сезоне. Женская команда «Зенит» вместе с петербургским художником Алексеем Барханом нарисовали для своих болельщиков новый яркий баннер.
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