Границы обычно выглядят просто. Река, горный хребет, прямая линия на карте. Но иногда карта врёт, а реальность оказывается сложнее любого чертежа.
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