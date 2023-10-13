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Маск: ЕС не привёл примеров дезинформации в соцсети X по конфликту в Израиле

Маск: ЕС не привёл примеров дезинформации в соцсети X по конфликту в Израиле

Представители Европейского союза до сих пор не представили доказательств, что социальная сеть Х ( бывший Twitter) распространяла недостоверную информацию о конфликте между Палестиной и Израилем, сообщил американский предприниматель Илон Маск.

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