Белый дом заявил о серьезном отношении к словам Путина об ударах. Но у США «свои расчеты»

Dominika Zarzycka/Global Look Press 1,3K прочтений Сегодня В Белом доме заявили о серьезном отношении к предупреждениям Владимира Путина по поводу возможного разрешения Украине бить по России оружием большой дальности.
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