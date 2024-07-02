Многодетного отца застрелили на глазах семьи в Бурятии

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев В Бурятии на глазах у семьи 28 июня застрелили многодетного отца. Как сообщил глава региона Алексей Цыденов, инцидент произошел в городе Бабушкин после длительного бытового конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии