В Росси начались продажи компьютерного корпуса APNX C1 с безвинтовой сборкой и почти без пластика

Компания Advanced Performance Nexus (APNX), образованная командой инженеров из Тайваня и Европы с более чем 20-летним опытом в разработке и выпуске компьютерного и игрового оборудования, сообщила о старте продаж в России своего первого компьютерного корпуса APNX C1.