Глава Крыма сообщил о кадровых перестановках в регионе

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о кадровых перестановках в регионе. По его словам, в отставку уходят глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец, глава администрации Керчи Иван Кошель, первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.
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