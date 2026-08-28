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Глава Крыма сообщил о кадровых перестановках в регионе

Глава Крыма сообщил о кадровых перестановках в регионе

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о кадровых перестановках в регионе. По его словам, в отставку уходят глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец, глава администрации Керчи Иван Кошель, первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.

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