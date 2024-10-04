В Омске начали строить фиджитал-центр на Конева, ради которого пересадили 222 дерева (это стоило 3 млн рублей).
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В Омске начали строить фиджитал-центр на Конева, ради которого пересадили 222 дерева (это стоило 3 млн рублей).