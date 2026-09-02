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Dyson показал зубную щетку со встроенной камерой. Теперь можно смотреть, как выглядят зубы во время чистки

Dyson показал зубную щетку со встроенной камерой. Теперь можно смотреть, как выглядят зубы во время чистки

Бренд Dyson вывел на рынок новый продукт — знаменитого фена компании показалось мало. На сей раз речь идет о премиальной зубной щетке CameraJet, которую в соцсетях уже метко прозвали «чрезмерно умной».

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