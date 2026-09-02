Dyson показал зубную щетку со встроенной камерой. Теперь можно смотреть, как выглядят зубы во время чистки

Бренд Dyson вывел на рынок новый продукт — знаменитого фена компании показалось мало. На сей раз речь идет о премиальной зубной щетке CameraJet, которую в соцсетях уже метко прозвали «чрезмерно умной».
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