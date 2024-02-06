Экс-посол Украины в Казахстане Врублевский попал в один список с экстремисткой Треповой

Пётр Врублевский, призывавший "убивать как можно больше русских, внесён в список экстремистов.По обновлённым данным Росфинмониторинга, бывший посланник Киева в Казахстане Пётр Врублевский внесён в список террористов и экстремистов.
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