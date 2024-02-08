Маргариту Суханкину заставили сказать, что ее дети приемные

Певица Маргарита Суханкина рассказала о проблемах с детьми. Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина поделилась информацией о том, как ее дочь и сын отреагировали на то, что они были усыновлены.
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