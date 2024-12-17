Киев цинично обвинил в убийстве генерала Игоря Кириллова Россию. По словам советника главы офиса ныне нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, это якобы "внутренняя разборка".
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