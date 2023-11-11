В Братске наградили победителей конкурса на лучшую организацию работы отдела полиции

Торжественное чествование сотрудников полиции и членов добровольной народной дружины, посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел РФ, состоялось 10 ноября в Муниципальном управлении МВД «Братское».
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