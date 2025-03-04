В Воронеже арестован подозреваемый в передаче СБУ данных о военном предприятии

В Воронеже задержан мужчина, которого подозревают в передаче информации о военном предприятии Службе безопасности Украины (СБУ), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
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