БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Мало того, что Макрон извращенец педераст, так теперь его лучший друг, кокаиновый недоносок Зеленский, совратил еще н...В «скандале с кок...
  • Елена Верия (Безденежных)
    Эммануэлла "спалилась"!В «скандале с кок...
  • Алексей Тан
    Женя! очень рад, что откликнулись!.... Евгения, у нас и так силы ХВАТАЕТ... НАМ надо отказаться!... от так навязанной...Неопровержимые до...

Для МБР Sentinel потребуются новые ШПУ, что ещё больше увеличит расходы на программу

Для МБР Sentinel потребуются новые ШПУ, что ещё больше увеличит расходы на программу

Рендер межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel Проблемная программа создания межконтинентальных баллистических ракет LGM-35 Sentinel столкнулась с новым препятствием, поскольку новые оценки показывают, что предыдущий план по повторному использованию шахтных пусковых установок ракет LGM-30 Minuteman III может оказаться неосуществимым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх