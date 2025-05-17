Для МБР Sentinel потребуются новые ШПУ, что ещё больше увеличит расходы на программу

Рендер межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel Проблемная программа создания межконтинентальных баллистических ракет LGM-35 Sentinel столкнулась с новым препятствием, поскольку новые оценки показывают, что предыдущий план по повторному использованию шахтных пусковых установок ракет LGM-30 Minuteman III может оказаться неосуществимым.
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