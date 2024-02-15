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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Путин заявил, что Байден для России лучше, чем Трамп: главное за сутки

Путин заявил, что Байден для России лучше, чем Трамп: главное за сутки

МОСКВА, 15 февраля, ФедералПресс. Для России предпочтительнее переизбрание Джо Байдена, чем победа на выборах президента Дональда Трампа, Песков заявил, что спецоперация приобрела форму войны против Запада, в Курской области после атаки дрона ВСУ загорелась нефтебаза.

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