Путин заявил, что Байден для России лучше, чем Трамп: главное за сутки

МОСКВА, 15 февраля, ФедералПресс. Для России предпочтительнее переизбрание Джо Байдена, чем победа на выборах президента Дональда Трампа, Песков заявил, что спецоперация приобрела форму войны против Запада, в Курской области после атаки дрона ВСУ загорелась нефтебаза.
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