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От Пхеньяна до Вонсан-Кальмы: какие направления доступны туристам в КНДР

От Пхеньяна до Вонсан-Кальмы: какие направления доступны туристам в КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября, ФедералПресс. Российские туристы могут выбрать несколько форматов отдыха в КНДР: экскурсии по Пхеньяну, пляжи Вонсан-Кальмы и горнолыжный курорт Масикрен.

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