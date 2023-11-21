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Стивенс сфотографировалась на «Формуле-1» с Рианной и Пэрис Хилтон

Стивенс сфотографировалась на «Формуле-1» с Рианной и Пэрис Хилтон

Слоун Стивенс посетила «Формулу-1» во время Гран-при Лас-Вегаса. На гонках чемпионка US Open-2017 встретилась с Рианной и Пэрис Хилтон.

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