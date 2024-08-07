Глава МИД Турции осудил лицемерие Запада по позиции в отношении Палестины

Страны Запада демонстрируют лицемерие, криминализуя палестинское сопротивление в Газе и одновременно поддерживая Украину, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан 7 августа журналистам, передает турецкая газета Star.
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