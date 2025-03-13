Главный город The Blood of Dawnwalker по своей структуре будет напоминать Вавилонскую башнюСтудия Rebel Wolves опубликовала новую запись, связанную с “Тайной историей долины Сангор”, рассказывающую о мире польской ПРГ The Blood of Dawnwalker.
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