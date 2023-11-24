Председатель правления СКА Медеведев о победе над "Спартаком": страна без мяса

Председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев эмоционально отреагировал на победу клуба в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над московским "Спартаком", передает "Советский спорт".
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