Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 811 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Лучше бы предсказал про Израиль, накроется он медным тазом, или нет? По моим прогнозам, накроется. Поэтому Яков Кедми...Яша Кедми - вангу...
  • Геннадий Малахов
    Ему бабло помогает зарабатывать Соловьёв В., Что он вообще делает в нашей стране??? Или у него ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО???Яша Кедми - вангу...
  • алекс кузь
    Кедми советский парень. Мыслит планетарно.  Отвернулся от марксизма. Планета не потерпит частн собств с её пороками. ...Яша Кедми - вангу...

Кто отдал амурские острова Китаю?

Кто отдал амурские острова Китаю?

Все просто. Острова отдал Путин. Да, в 2004 году Китаю были переданы острова в течении реки Амур общей площадью более 300 квадратных километров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Батт
Ответить
2 час.
Sergey
восточный народ так понимает.... если один раз прогнулись, то это слабость....  то можно и дальше его прогибать. а наши руководители думают, что красивые слова и пышность встреч, это знаки (большой дружбы). они дружат если им от тебя что то надо.
Ответить
2 час.
Светлана Коваленкова
О какой «ДРУЖБЕ» говорим?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх