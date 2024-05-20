Все просто. Острова отдал Путин. Да, в 2004 году Китаю были переданы острова в течении реки Амур общей площадью более 300 квадратных километров.
Кто отдал амурские острова Китаю?
Комментарии
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Александр Батт
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2 час.
Sergey
восточный народ так понимает.... если один раз прогнулись, то это слабость.... то можно и дальше его прогибать. а наши руководители думают, что красивые слова и пышность встреч, это знаки (большой дружбы). они дружат если им от тебя что то надо.
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2 час.
Светлана Коваленкова
О какой «ДРУЖБЕ» говорим?
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2 час.
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