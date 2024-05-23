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Парламентская газета

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Бадма Башанкаев: В семье тебя любят просто потому, что любят

Бадма Башанкаев: В семье тебя любят просто потому, что любят

2024 год в России объявлен Годом семьи. «Парламентская газета» попросила известных политиков рассказать про свои семейные традиции и поделиться самыми теплыми и яркими воспоминаниями о своих родных и близких.

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