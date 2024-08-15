Трамп заявил, что экономика США не восстановится в случае победы Харрис

REUTERS/Jonathan Drake Кандидат в американские президенты Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах его соперницы-демократа Камалы Харрис восстановление экономики в Соединенных Штатах станет невозможным.
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