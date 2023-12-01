МИД КНР: Две панды, гостившие более 10 лет в Британии, вернутся домой

На брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что до Нового года две гигантские панды, привезенные из Китая в зоопарк шотландского Эдинбурга в 2011 году, вернутся на родину.
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