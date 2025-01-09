В Архангельске организатора экскурсии осудят за нападение собаки на школьника

37-летнюю местную жительницу обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности По данным следствия, 8 февраля 2024 года женщина, будучи самозанятой, организовала платную экскурсию для учащихся эколого-биологического лицея имени академика Н.
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