Чурчаев и Вартанян устроили спарринг на фоне Капитолия Техаса

Бойцы выбрали для спарринга парк, расположенный возле Капитолия штата Техас. В конце поединка Чурчаев обратился к сопернику: «Это не АСА тебе, это Шовхал Чурчаев!» Вартанян ответил: «Поэтому ты так дышишь, потому что не АСА?» Шовхал Чурчаев: «Мне предложили бой в США.