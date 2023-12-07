Россия готовится к запуску в космос группы спутников «Гонец-М1»

Директор Института космических технологий Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН Николай Тестоедов сообщил ТАСС, что первый спутник группы «Гонец-М1» может быть отправлен в космос уже в 2027-2028 годах.
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