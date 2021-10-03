«Северный поток-2» не включат, даже если газ будет по $1200 – прогноз партнера «Газпрома»

Германский энергетический концерн Uniper — один из пяти европейских партнеров «Газпрома» по проекту «Северный поток-2» — не рассчитывает на то, что Федеральное сетевое агентство ФРГ в скором времени выдаст разрешение на эксплуатацию трубопровода.