Уссурийские росгвардейцы победили в региональном этапе конкурса "Лучший по профессии"

Уссурийские росгвардейцы победили в региональном этапе конкурса "Лучший по профессии"

Во Владивостоке прошел краевой этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников групп задержания приморской вневедомственной охраны Росгвардии.

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