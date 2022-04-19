Уссурийские росгвардейцы победили в региональном этапе конкурса "Лучший по профессии"

Во Владивостоке прошел краевой этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников групп задержания приморской вневедомственной охраны Росгвардии.
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