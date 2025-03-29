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Софья Самоделкина: «Расстроилась даже не из-за оценок, а из-за последнего прыжка. Рада, что удалось выступить на ЧМ, но собой недовольна»

Фигуристка, представляющая Казахстан, получила 117,78 балла за произвольную программу на турнире в Бостоне.

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